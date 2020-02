Esporte Em Brasília, Flamengo bate o Athletico-PR e conquista a Supercopa do Brasil Com gols de Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, time rubro-negro levanta a primeira taça da temporada

O Flamengo derrotou o Athletico-PR por 3 a 0, neste domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e sagrou-se campeão da Supercopa do Brasil, confronto que reuniu os ganhadores do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil na temporada passada. Bruno Henrique e Gabriel marcaram os gols no primeiro tempo. Na etapa final, Arrascaeta ampliou a vantagem do rubro-ne...