Em Brasília, Anápolis Vôlei busca ultima passo para a elite nacional

Uma temporada de superação que pode ter como prêmio o acesso à elite do vôlei nacional. O Anápolis Vôlei está a uma vitória de vencer a série contra o Brasília Vôlei e confirmar a ascensão à Superliga masculina. Com vantagem no confronto, a equipe goiana entra em quadra neste sábado (10), a partir das 16 horas, no Sesi Taguatinga, no Distrito Federal, pelo segundo jo...