Esporte Em bom momento, camisa 10 do Goiás busca 1º gol

O meia Élvis é um dos pilares da equipe do Goiás que briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Principal articulador da equipe, o capitão esmeraldino é responsável por distribuir o jogo no meio-campo, mas revelou o desejo de marcar o primeiro gol com a camisa esmeraldina. Paranaense de Janiópolis, pequena cidade de aproximadamente 6 mil habitantes, ...