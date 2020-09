Esporte Em boa fase, volante do Atlético-GO encara ex-clube Edson é o jogador mais experiente do time titular do Dragão e encara o Fluminense no Maracanã

Desde que o zagueiro Gilvan, de 30 anos, perdeu a posição no time, o volante Edson se tornou o jogador mais experiente do Atlético-GO. Por isso, tem sido capitão do time em alguns jogos, se revezando na função com o goleiro Jean. Titular e em grande fase, Edson se prepara para enfrentar o ex-clube, o Fluminense, na noite desta quarta-feira (16), às 21h30, no Maracanã. O Tricol...