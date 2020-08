Esporte Em boa fase, Vasco e Fluminense fazem clássico no Maracanã Contra o tricolor, o Vasco tentará manter a invencibilidade no Brasileiro. Em quatro jogos, foram três vitórias e um empate

Por trás do "Ramonismo" há um estafe que já fala a mesma língua do treinador há tempos. Invicto no comando da equipe do Vasco com seis vitórias e um empate, Ramon Menezes apostou em uma comissão técnica afinada com seus ideais. Foi assim, por exemplo, que ele indicou o auxiliar Thiago Kosloski, seu velho conhecido. E o treinador tem um clássico para comprovar seu bo...