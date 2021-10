Esporte Em boa fase, treinador do Vila Nova destaca atitude do elenco Higo Magalhães valoriza mobilização dos atletas para crescimento da equipe no 2º turno da Série B do Campeonato Brasileiro

O Vila Nova vive uma fase de estabilidade na Série B 2021. Obteve mais uma vitória. Fez 3 a 2 sobre o Brusque-SC, na noite deste domingo (24), no Estádio Augusto Bauer, em Brusque. O técnico do Vila Nova, Higo Magalhães, destaca o bom momento do clube, mas ressalta que houve empenho dos atletas, que assumiram o protagonismo, principalmente nas trocas de técnicos, c...