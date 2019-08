Esporte Em boa fase, Soteldo esquece pressão e diz que 10 santista pesaria até para Messi

Contratado no início do ano, o venezuelano Soteldo veste a camisa mais icônica da história do Santos e também do futebol: a 10, com a qual Pelé construiu alguns dos maiores momentos da história do esporte. Sabedor desse peso, o meia-atacante, que tem se destacado nos últimos jogos, diz que tenta esquecera responsabilidade de honrar a trajetória do Rei do Futebol com o...