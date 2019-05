Esporte Em Belo Horizonte, Cruzeiro perde para a Chapecoense e vê a má fase aumentar Em mais uma atuação ruim, o Cruzeiro chegou ao quinto jogo sem vitória na temporada e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento

As promessas feitas pelos jogadores ao longo de toda a semana ficaram apenas no discurso. Em mais uma atuação ruim, o Cruzeiro chegou ao quinto jogo sem vitória na temporada ao perder para a Chapecoense por 2 a 1, neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Essa foi a terceira derrota seguida do Cruzeiro...