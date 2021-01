Esporte Em Belém, Vila Nova vence o Remo de novo e é tri da Série C Pouco mais de um ano depois da queda, Tigre volta à Série B com status de campeão ao vencer o Remo por 8 a 3, no placar agregado dos dois jogos da decisão

O Vila Nova é campeão da Série C 2020. Neste sábado (30), no Estádio Mangueirão, o time colorado venceu o Remo, de novo, dessa vez por 3 a 2, e confirmou a conquista do terceiro título da 3ª Divisão do Campeonato Brasileiro e se isolar como o maior vencedor do campeonato deixando o Atlético-GO com duas conquistas em segundo. A taça da competição nacional é o toque fi...