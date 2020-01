Esporte Em Barueri, Trindade perde para o Cruzeiro na Copinha Caio, logo no primeiro minuto da partida, marcou o único gol do confronto disputado na Arena Barueri. Tacão volta a campo na terça-feira (7)

O Trindade foi mais um clube goiano que não fez boa estreia na Copa São Paulo de Futebol. O Tacão foi derrotado, por 1 a 0, pelo Cruzeiro, nesta sexta-feira (3), na Arena Barueri. O único gol do duelo foi marcado pelo meia Caio, no 1º tempo. Dos times goianos, apenas o Atlético pontuou - Vila Nova e Goiás também foram derrotados na rodada inaugural do torneio sub-20. Com o resultado, o Trindade te...