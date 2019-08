Esporte Em ascensão, Vasco e Flamengo fazem clássico carioca Equipes se enfrentam, no Mané Garrincha, em Brasília, com mais de 60 mil pessoas

Em ascensão na temporada, Vasco e Flamengo fazem o Clássico dos Milhões, neste sábado (17), às 19 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes têm objetivos distintos no torneio, mas ambas buscam a vitória para manter o bom momento. O Vasco está invicto há quatro jogos - duas vitórias e dois empates -, ...