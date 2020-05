Esporte Em ascensão, Hertha Berlin vence Augsburg; Schalke sofre 4ª derrota seguida O Hertha Berlin se impôs e venceu o Augsburg com segurança, mesmo sem poder contar com o brasileiro Matheus Cunha

Em ascensão na temporada, o Hertha Berlin derrotou o Augsburg em casa neste sábado, por 2 a 0, e chegou ao quinto jogo seguido sem perder no Campeonato Alemão, considerando também as partidas anteriores à retomada da competição após a paralisação em razão da pandemia do novo coronavírus. O Hertha Berlin se impôs e venceu o Augsburg com segurança. Isso mesmo sem p...