Esporte Em Aruanã, Caminhada Ecológica termina com banho nas águas do rio Araguaia Após cinco dias de trajeto de 310km, atletas encerram desafio da 28ª edição do projeto

A tarde estava quente e o dia, de muito calor, já se aproximava do fim, com o pôr do sol que se anunciava na direção do horizonte quando, às 17h40, os 28 atletas que cumpriram a jornada da 28ª Caminhada Ecológica finalmente vislumbraram, ao fundo, na direção do porto de Aruanã, as águas do Rio Araguaia. Premiação após cinco dias e 310 km percorridos de Trindade, com l...