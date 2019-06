Esporte Em apuração sobre vídeo de Neymar, policiais vão mais uma vez à Granja Comary Acusado de estupro, jogador publicou gravação com imagens íntimas da suposta vítima. Seleção está em Teresópolis em preparação para Copa América

Policiais da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) foram ao CT da seleção brasileira, em Teresópolis (RJ), no fim da manhã desta segunda-feira (3). Eles chegaram em uma viatura no momento em que o técnico Tite concedia entrevista coletiva, e deixaram a Granja Comary no início da tarde. Desde domingo (2), a delegacia especializada está investigand...