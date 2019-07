Esporte Em apresentação, Ramires diz ter ido ao Palmeiras por influência de Felipão Ramires estava no futebol chinês e contou ter mantido contato com o comandante antes de assinar contrato com o clube

A mais recente contratação do Palmeiras espera repetir no clube uma parceria firmada há anos na seleção brasileira. O meia Ramires foi apresentado nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, e na sua primeira entrevista coletiva ressaltou ter vindo ao clube após manter conversas com o técnico Luiz Felipe Scolari. Os dois criaram uma boa relação após terem disputado j...