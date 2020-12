Esporte Em apresentação, atacante do Vila Nova lamenta recepção negativa nas redes sociais Na publicação do time colorado sobre a contratação de Maurinho, o jogador apareceu sem dar risadas e com feição séria

Um dos novos atacantes do Vila Nova não gostou de saber que torcedores criticaram sua contratação nas redes. Maurinho, que foi apresentado no Tigre, nesta quarta-feira (2), disse que ficou triste ao tomar conhecimento do que motivou algumas reações na web. A crítica ocorreu pela feição do jogador na arte utilizada pelo clube para anunciar a chegada do reforço. Nela, Maurinho a...