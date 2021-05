Esporte Em apresentação, Alef Manga vê Goiás como trampolim para 'chegar a clube grande' Novo reforço esmeraldino, atacante espera aproveitar oportunidade para alçar voos mais altos na carreira

O atacante Alef Manga, de 26 anos, se apresentou ao Goiás e mostrou felicidade pelo acerto com o novo clube. Em sua primeira coletiva, o jogador disse que espera se destacar na Série B do Campeonato Brasileiro para se transferir para um clube de maior expressão ou até mesmo para o futebol internacional. Destaque do Campeonato Carioca, Alef Manga disse que espera...