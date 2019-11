Esporte Em 'ano especial', Nicolas ressalta sequência e diz que acesso à Série A só depende do Dragão Lateral esquerdo é um dos destaques da campanha do Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro

O Atlético pode encaminhar, nesta quinta-feira (21), o acesso à Série A do Brasileiro 2020. Para isso, o Dragão terá de vencer o Brasil, em Pelotas (RS), no Estádio Bento Freitas. Depois de fazer a parte dele, o time atleticano fica à espera de um tropeço do América (MG), na sexta-feira (22), em Campinas, contra o Guarani. Essa combinação - triunfo rubro-negro e t...