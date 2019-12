Esporte Em ano de retorno à elite, Goiás decepcionou em copas e garantiu vaga na Sul-Americana Vitória sobre o Grêmio, neste domingo, encerrou temporada esmeraldina. Aproveitamento geral foi de 55,9%, após 65 partidas disputadas

A vitória, por 3 a 2, do Goiás sobre o Grêmio neste domingo (8) encerrou a temporada esmeraldina. Não faltaram emoções para o torcedor alviverde em 2019. O primeiro semestre ficou marcado pelo vice-campeonato goiano e eliminação na Copa do Brasil, mas no restante do ano teve a estreia alviverde na Copa Verde, além da disputa da Série A, na qual a equipe goiana terminou em...