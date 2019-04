Esporte Em ano de busca por acesso à Série A, título estadual renova força quente do Dragão Dragão conquista 14º título do Goianão, evita penta esmeraldino e detona crise no Goiás

O Atlético fez festa dupla, neste domingo (21). Ganhou título do Campeonato Goiano no Estádio Olímpico, atravessou parte de Goiânia e foi ao Estádio Antônio Accioly, em Campinas, para comemorar a 14ª taça do Goianão, conquistada sobre o Goiás, principal rival do clube. Matheus, o camisa 10, fez o único gol da vitória rubro-negra, aos 55 minutos do segundo tempo, quando a...