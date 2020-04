Em meio à paralisação do futebol por causa da pandemia do novo coronavírus, o Atlético-GO celebra, nesta quinta-feira (2), seu aniversário de 83 anos. Qualquer comemoração terá de ser virtual, já que os jogadores, dirigentes e a maioria dos funcionários do clube estão em casa, cumprindo as determinações de distanciamento social como prevenção à disseminação do vírus.

Nas redes sociais atleticanas, o dia será de muitas mensagens. A página do clube no Twitter publicou vídeos de jogadores e recebeu cumprimentos de rivais, como do Vila Nova, adversário no Campeonato Goiano, e do Corinthians, que será rival na Série A do Campeonato Brasileiro, que o Dragão volta a disputar em 2020.

Gilvan cantou parabéns com as filhas. Lino também colocou o filho pra gritar "Dragão". "Eu e minha família queremos desejar um feliz aniversário ao Atlético. É um clube de muita história, muitos títulos e vitórias", disse o capitão rubro-negro. O camisa 10 Jorginho e o volante Edson também mandaram recados, assim como o ídolo Baltazar e o ex-atacante do clube Juninho.

Veja as principais manifestações:

OLHA O CAPITÃO AÍ! O zagueiro Gilvan chamou as filhas para cantar parabéns! Obrigado, Gilvan! Em breve o nosso zagueirão estará em campo vestindo o manto Rubro-Negro! 🔴⚫🔥#Dragão83Anos pic.twitter.com/LVfQpQ8PiU — Dragão (de 🏠) (@ACGOficial) April 2, 2020

Baltazar, Artilheiro de Deus, revelado no Atlético Goianiense, artilheiro do Campeonato Goiano 1978, também manda os parabéns para o Dragão! ⚽⚽⚽⚽⚽⚽#Dragão83Anos pic.twitter.com/Y0PsPld3ry — Dragão (de 🏠) (@ACGOficial) April 2, 2020

Muito obrigado, Vila Nova! Rival histórico de inúmeras disputas do futebol goiano! 🔴⚫🤝🔴⚪ https://t.co/zHUbiI3INo — Dragão (de 🏠) (@ACGOficial) April 2, 2020

MAQUININHA! 🔥🔥🔥🔥 Quase 8 anos vestindo a camisa Atleticana, títulos, dribles e gols decisivos! Muito obrigado pela lembrança, eterno Juninho! 🔴⚫🔥#Dragão83Anos pic.twitter.com/shXXy39Qvt — Dragão (de 🏠) (@ACGOficial) April 2, 2020

MEU CAMISA 10! @jorginho1012 manda aquele recado de parabéns para o Dragão. Muito obrigado por tudo, craque! Estaremos juntos em breve! 🔴⚫⚽🔥#Dragão83Anos pic.twitter.com/9RH0iSBZop — Dragão (de 🏠) (@ACGOficial) April 2, 2020