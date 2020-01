Esporte Em anúncio pelo Goiás, Victor Andrade recebe chamada de vídeo de Ney Franco Atacante de 24 anos chegou ao clube nesta semana e assinou por um ano com o alviverde. Por último, o jogador tinha vínculo com o Estoril, de Portugal, mas rescindiu o vínculo

O atacante Victor Andrade, de 24 anos, foi anunciado pelo Goiás nesta sexta-feira (24) por meio de uma "chamada de vídeo" do técnico Ney Franco. Pelo Twitter, o Goiás fez o anúncio oficial da contratação do jogador, que chegou a Goiânia na noite de quarta-feira (22), passou por exames e assinou contrato de um ano com o clube esmeraldino. Na "chamada de vídeo" public...