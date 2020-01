Esporte Em anúncio de Mike, Goiás cutuca Atlético-GO: 'desespero do seu ex' Alviverde utiliza letra de funk para provocar rival rubro-negro ao anunciar contratação de atacante que foi artilheiro do Dragão em 2019

Ao anunciar a contratação do atacante Mike, de 26 anos, o Goiás provocou o rival Atlético-GO no Twitter. O clube alviverde adaptou a letra de um funk e escreveu "artilheiro ok, sorriso ok, contrato ok, Mike ok; brota no Verdão pro desespero do seu ex". No Twitter, o vídeo tem o funk, que é sensação do verão e é do trio MC Milla, Thiaguinho MT e JS O Mão de Ouro...