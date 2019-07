Esporte Em amistoso, Vila Nova perde para o Corinthians no Serra Dourada Partida em Goiânia marcou o início da reta final de preparação das equipes visando a volta do Campeonato Brasileiro, na próxima semana

Ao sofrer um gol nos acréscimos de um jogador que chegou a ser substituído e voltou ao campo, o Vila Nova foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 1, em amistoso disputado no Serra Dourada, nesta quinta-feira (4). Vágner Love abriu o placar para o time paulista, no fim do primeiro tempo, e Richard empatou para o Tigre, no início da etapa derradeira. Por fim, Régis m...