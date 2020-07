Esporte Em amistoso, Goiás quer subir mais um degrau na preparação Diante de rival que disputa a Série D, alviverde quer evolução e não tem desfalque por Covid-19

A duas semanas da estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás sobe mais um degrau no planejamento de sua preparação e enfrenta neste sábado (25), às 15h30, o Brasiliense, no Estádio da Serrinha. O time esmeraldino sobe um pouco o sarrafo em relação ao adversário do último amistoso, o Capital-DF, e quer mostrar evolução do jogo praticado em relação à atuação do úl...