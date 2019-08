Esporte Em alta no Tottenham, Lucas Moura renova contrato por mais cinco temporadas O atacante, que começou a carreira no São Paulo e jogou também no Paris Saint-Germain, assinou um novo compromisso de cinco anos, válido agora até junho de 2024

Depois de uma grande temporada, na qual foi vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa, o brasileiro Lucas Moura ganhou o reconhecimento do Tottenham e nesta sexta-feira teve o seu contrato renovado com o clube de Londres. O atacante, que começou a carreira no São Paulo e jogou também no Paris Saint-Germain, assinou um novo compromisso de cinco anos, válido agora até j...