Esporte Em alta no São Paulo, goiano era coadjuvante no Corinthians de Mano e Tite Majestoso, como é conhecido o clássico, será disputado neste domingo (30), às 11 horas pela 6ª rodada da Série A

Luciano, goiano de Anápolis, chegou ao São Paulo com tudo. Em menos de dez dias no clube, o atacante fez dois gols, deu uma assistência e ajudou o time tricolor a somar sete pontos em três jogos. O aproveitamento fez a equipe saltar para a terceira posição do Campeonato Brasileiro. Em alta no time de Fernando Diniz, Luciano é uma das maiores apostas são-paulinas para v...