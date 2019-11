Esporte Em alta no Real Madrid, Rodrygo diz estar vivendo um sonho na seleção principal Essa é a primeira vez no time principal, mas Rodrygo é presença constante em seleções de base

Principal novidade na lista do técnico Tite para os amistosos contra Argentina e Coreia do Sul, o atacante Rodrygo, de apenas 18 anos, fez nesta terça-feira o seu segundo treinamento na seleção brasileira principal, o primeiro com todos os companheiros, e diz estar vivendo um sonho de criança. Primeiro jogador nascido no século XXI a ser convocado para defender o Brasil, o...