Esporte Em alta no Goiás, Pintado comandou poucos clássicos na carreira Treinador esmeraldino vai acrescentar o primeiro Vila Nova x Goiás na carreira

Um dos personagens do Goiás que farão sua estreia no clássico contra o Vila Nova não estará dentro de campo, no OBA, na sexta-feira (25). O técnico Pintado vai para seu primeiro duelo contra o Tigre, sob comando da equipe esmeraldina.Ao longo da carreira como treinador, Pintado disputou poucos clássicos do nível da rivalidade entre Goiás e Vila Nova. Sob comando do ...