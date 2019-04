Esporte Em alta no Corinthians, Clayson descarta cansaço e pede para jogar contra o Ceará Atleta foi o destaque do clássico do último domingo contra o Santos, quando ele marcou um dos gols da vitória do time da capital

O técnico Fábio Carille pode dar descanso a alguns jogadores do Corinthians no duelo contra o Ceará, nesta quarta-feira, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela rodada de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Isso porque o time paulista venceu o jogo de ida por 3 a 1, em Fortaleza, e agora pode perder por até um gol de diferença que garante vaga à próxima fase. ...