Esporte Em alta, Goiás faz jogo dos opostos no Rio contra o Botafogo Time alviverde joga por quinta vitória consecutiva no 2º turno do Brasileirão. Adversário, Botafogo vive crise e será comandado por interino

O Goiás entra em campo na noite desta quarta-feira (9), às 19h15, no Estádio Nilton Santos, no Rio, para conseguir a quinta vitória consecutiva no Brasileirão. Para isso, terá de superar o Botafogo, que vem em queda livre na tabela. A partida coloca, frente a frente, o Goiás, dono da melhor campanha do returno da Série A, com quatro vitórias em quatro jogos, além de ...