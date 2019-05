Esporte Em alta, finlandês Bottas volta a dominar em treinos livres na Espanha Bottas repetiu o desempenho da atividade da manhã e fez o melhor tempo da tarde e de toda a sexta-feira em 1min17s384

Em grande fase na temporada de 2019 da Fórmula 1 - lidera o Mundial de Pilotos e venceu a última corrida, nas ruas de Baku, no Azerbaijão -, o finlandês Valtteri Bottas fechou esta sexta-feira, primeiro dia de atividades do GP da Espanha, a quinta etapa do ano, com o melhor tempo das suas sessões de treinos livres realizados no circuito de Montmeló, em Barcelona. Fico...