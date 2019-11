Esporte Em alta com torcedores, Gabigol provoca febre entre torcida mirim Atacante quebra recordes em campo e colhe frutos fora dele

Franco favorito ao título brasileiro e a seis dias de enfrentar o River Plate na final da Libertadores, o Flamengo é o time do momento. Nas ruas do Rio, é possível ver alguém vestindo a camisa rubro-negra a cada quadra. O Maracanã, em jogos do time, sempre lota. O flamenguista vive um momento mágico, como há muito não se via. O time de Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno...