Esporte Em alta, Atlético busca aproximação do líder da Série B Vice-líder, Dragão recebe Bragantino, dono da melhor campanha no torneio. Em 2019, time goiano tem 2º maior aproveitamento entre clubes das quatro divisões nacionais

O Atlético leva para o jogo desta sexta-feira (13), às 21h30, no Estádio Antônio Accioly, a chance de encostar no líder da Série B do Brasileiro. Coincidentemente, a liderança é ocupada pelo Bragantino, o adversário que o Dragão precisa bater em casa. Caso isso ocorra, a diferença de ambos será mínima. Cairá pra só 1 ponto (41 a 40 pontos). Ou pode variar para cima se a ...