Esporte Em Acapulco, Melo e Kubot vencem colombianos e conquistam 1º título em 2020 Vitória foi difícil e veio somente no match tie-break

Em um longo embate de 2h34, algum incomum para jogos de duplas no atual formato, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot derrotaram os colombianos Robert Farah e Juan Sebastian Cabal, que lideram o ranking da ATP, e faturaram o ATP 500 de Acapulco, no México. Os vencedores tiveram de salvar dois match points e triunfaram com parciais de 7/6 (8/6), 6/7 (4/7) e...