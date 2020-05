Esporte Em ação social, Atlético-GO abre o CT para entrega de cestas básicas Jogadores da base, colaboradores, atletas do futebol feminino do clube, ex-jogadores do Dragão e pessoas em situação de vulnerabilidade social vão receber as doações

O Atlético-GO abrirá, nesta sexta-feira (15) as portas do CT do Dragão, no Setor Urias Magalhães, para entrega de 350 cestas básicas. A partir de 14 horas, as cestas serão doadas aos jogadores da base, colaboradores, atletas do futebol feminino, ex-jogadores do clube e pessoas em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa é da Secretaria Municipal de...