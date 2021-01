Esporte Em 3º dia com mais mortes por Covid, Bolsonaro pede volta de torcida ao estádio "Temos que voltar a viver, pessoal. Sorrir, fazer piada, brincar. Voltar [o público] nos estádios de futebol o mais cedo possível, que seja com uma quantidade menor, 20%, 30% da capacidade do estádio"

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pediu, durante uma live em suas redes sociais na noite desta quinta-feira (28), a volta de torcedores aos estádios de futebol do país. A declaração ocorre no dia em o Brasil teve o terceiro maior número de novas mortes por Covid-19 registradas em um intervalo de 24 horas: foram 1.439 óbitos. Os dados do país são fruto de col...