Esporte Em 2020, Vila Nova quer acertar nas contratações Tigre contratou 39 atletas para atuar em 2019. Clube já fechou com 18 jogadores para nova temporada, em que pretende ter aproveitamento melhor

O Vila Nova inicia o ano de 2020 com desejo de ter êxito melhor no desempenho dos jogadores contratados para a temporada em que busca retomada, após rebaixamento à Série C. No ano passado, o Tigre teve 39 contratações no calendário marcado pela queda de divisão no Campeonato Brasileiro. Em dezembro, chegaram 19 novidades, incluindo o técnico Ariel Mamede, no processo de ...