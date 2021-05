Entrevista concedida ao POPULAR em 2015

"É uma das coisas mais importantes que eu fiz”

Prêmio Pritzker de arquitetura em 2006, o capixaba Paulo Mendes da Rocha assina o projeto do Serra Dourada, um estádio que quis que fosse gentil como o povo goiano. No entanto, entre as placas da inauguração do estádio, não há referência ao arquiteto.

Como foi o convite para o projeto do Serra Dourada?

A empresa que ganhou a concorrência me chamou para fazer o projeto. Uns dez anos antes, eu tinha ganhado a concorrência para fazer o Jóquei Clube de Goiás, e conheci Goiânia. Me apaixonei pelas pessoas. Isso foi incluído no meu prazer de fazer um estádio de futebol, que é um grande teatro ao ar livre para a população, do ponto de vista mais popular, enquanto festa no Brasil. Fazer aquele gentil desenho aberto em que se vê a cidade, com boa instalação para conforto dos usuários, para que o espetáculo do futebol fosse um dos grandes prazeres da cidade. Tudo fez com que, na minha opinião, surgisse um dos estádios mais gentis do Brasil. O João Saldanha, sem me conhecer, disse, em entrevista, que era o estádio mais gentil e bonito do Brasil. Fui associado a essa ideia de algo muito feliz para uma população de uma cidade peculiar.

O senhor sabe que não tem placa com seu nome nas placas de inauguração do estádio?

Sim. E não posso dizer nada. Gosto muito de Goiás. Agora, não sei se os goianos gostam de mim. Já fui convidado para evento em faculdade (em Goiânia) e existe sempre valorização com meu trabalho, o que acho bom. E o Serra Dourada faz parte.

Qual a representatividade do Serra Dourada na sua obra?

É uma das coisas mais importantes que eu fiz, pelo menos para mim mesmo.

O português Souto de Moura veio a Goiânia para ver o Serra Dourada.

Minha obra foi muito publicada no exterior. Há livros lançados na Suíça que eu mesmo não consigo ler.

Qual é o futuro do Serra Dourada?

É igual o nosso, ir vivendo a vida. É só não ficar querendo soterrá-lo, com transformações, porque passa a não ser mais nada. O estádio é belíssimo e sui generis. Devia ser mantido com essas características. Não faz sentido mudar a geometria das áreas visuais, que é a chave de qualquer teatro, para botar propaganda em primeiro plano. Não tem a ver com o esporte e o que ele representa para a cultura.