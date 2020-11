Esporte Em 1989, cinegrafista da TV Anhanguera teve câmera empurrada por Maradona Laécio Santana registrava chegada de craque argentino em hotel quando Maradona se irritou e empurrou o equipamento para impedir gravação

A passagem de Diego Maradona por Goiânia em 1989, durante a primeira fase da Copa América, representava a estadia do maior jogador de futebol da época na capital goiana. Além do assédio da torcida, a imprensa fazia cobertura intensa de cada passo do astro argentino. Em um desses momentos de registro da movimentação, o craque se irritou e empurrou a câmera do repórter c...