Esporte Em 11 rodadas, Goiás tem 2º pior início na era dos pontos corridos Com apenas duas vitórias, sobre Atlético-GO e Internacional, o time esmeraldino sofreu duas viradas em casa, para Santos e Fluminense, nas duas últimas rodadas

O Goiás tem início complicado na Série A do Campeonato Brasileiro. Lanterna da competição com nove pontos conquistados em 33 possíveis, o time esmeraldino possui o segundo pior início de sua história na competição nacional desde que ela é disputada por pontos corridos. Com apenas duas vitórias, sobre Atlético-GO e Internacional, o time esmeraldino sofreu duas vir...