Esporte Em 1º jogo sem Ceni, Fortaleza perde para o Bahia No duelo atrasado da 18ª rodada, Leão, que foi comandado por interino, perdeu por 2 a 1, na Arena Fonte Nova

O Bahia venceu o Fortaleza por 2 a 1 nesta quarta-feira (11), no primeiro jogo da equipe cearense desde a saída de Rogério Ceni, agora treinador do Flamengo. A partida foi válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe da casa saiu à frente no placar ainda no primeiro tempo com Juninho. Na etapa final, o Fortaleza chegou a empatar com Bergson, mas Gilber...