Esporte Em 1º jogo no Irã com mulheres no estádio em 38 anos, seleção do país faz 14 a 0 A goleada foi assistida por cerca de 4 mil mulheres

Cerca de quatro mil mulheres iranianas, carregando bandeiras nacionais de cor verde, branca e vermelha e fazendo selfies, assistiram, nesta quinta-feira, no estádio Azadi, em Teerã, a goleada da seleção iraniana masculina de futebol por 14 a 0 sobre Camboja, em duelo válido pelas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. A liberação do governo i...