Esporte Em 1º jogo após agredir torcedor, Neymar tem atuação apagada e PSG leva virada Brasileiro foi vaiado pela torcida do Montpellier, que venceu a equipe parisiense por 3 a 2, pela 34ª rodada do Campeonato Francês

No primeiro jogo de Neymar depois de agredir um torcedor do Rennes logo após a final da Copa da França, no último sábado (27), o atacante teve uma atuação apagada pelo Paris Saint-Germain e amargou uma nova decepção nesta terça-feira (30) ao cair junto com o seu time por 3 a 2 diante do Montpellier, de virada, fora de casa, pela 34ª rodada do Campeonato Francês. ...