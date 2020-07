Esporte Em último teste antes da Série C, Vila Nova sofre empate no fim Equipe colorada vencia o Brasiliense até os 43 minutos do 2º tempo, mas sofreu empate após cobrança de pênalti do atacante Zé Love

No último teste antes do início da Série C, o Vila Nova empatou com o Brasiliense, fora de casa, nesta sexta-feira (31). A equipe colorada vencia o jogo-treino por 1 a 0 até os 43 minutos do 2º tempo, quando o atacante Zé Love anotou o gol do Jacaré, no duelo disputado no CT do Setor de Clubes Sul, em Brasília. Agora, o Vila Nova terá pela frente a última semana liv...