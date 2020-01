Esporte Elmo Resende vai apitar clássico entre Atlético-GO e Goiânia Federação Goiana de Futebol divulgou a escala de arbitragem para 2ª rodada do Campeonato Goiano nesta quinta-feira (23)

O clássico entre Atlético e Goiânia, que voltarão a se enfrentar depois de 13 anos na 1ª Divisão do Campeonato Goiano, terá arbitragem de Elmo Resende. O árbitro de 45 anos será auxiliado por Paulo César Almeida e Alexandre Amaral no duelo que será disputado no Estádio Olímpico, no próximo domingo (26). A escala completa foi divulgada pela Federação Goiana de Futebol ...