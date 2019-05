Esporte Eliminado na Copa do Brasil, Vila Nova avaliará mudanças para Série B Presidente revela conversas internas e admite mudar elenco para que clube possa buscar acesso à Série A

O dia seguinte, após eliminação na Copa do Brasil, foi de muita conversa no Vila Nova. Reuniões foram realizadas entre diretoria, o departamento de futebol e com o elenco. A ideia é iniciar o processo de decisões que vão resolver os problemas do time, tanto técnicos em campo como até no número de atletas. As consequências da derrota por 4 a 3, nos pênaltis, para o Ju...