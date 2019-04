Esporte Eliminada, Aparecidense foca na Série D por calendário Para não ter apenas o Estadual em 2020, equipe goiana precisa subir para Série C do Brasileiro

Com a eliminação na 2ª fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (10), diante do Bragantino (PA), com derrota por 3 a 2, a Aparecidense pretende esquecer as duas primeiras competições disputadas pela equipe - Goiano e Copa do Brasil - e se concentrar em não deixar o calendário de 2020 esvaziado. Para não ter apenas o Estadual no ano que vem, terá de conquistar o acesso à Séri...