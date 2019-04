Esporte Eliminação traz tempo forçado de preparação para Vila Nova Fora da final do Goiano, Tigre terá período livre antes de voltar a campo pelas competições nacionais

Eliminado do Campeonato Goiano e emocionalmente instável pela confusão em campo após o jogo com o Atlético, no Estádio Antônio Accioly, o Vila Nova tem uma pausa forçada no calendário, em que terá tempo para esfriar a cabeça e trabalhar a equipe para as competições nacionais: Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. O Tigre ainda não sabe quando voltar...