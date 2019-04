Esporte Eliminação no Paulistão terá impacto de mais de R$ 10 milhões para o Palmeiras Clube alviverde também não receberá bônus da Crefisa, sua patrocinadora

A eliminação nas semifinais do Campeonato Paulista vai fazer o Palmeiras deixar de receber pelo menos R$ 10 milhões. A queda no último domingo (7) nos pênaltis, diante do São Paulo, traz o impacto financeiro do clube não contar nas próximas semanas com as entradas de recursos vindas da premiação pelo possível título, mais o bônus previsto pelo contrato com a Crefisa e...